АГИКИ приглашает на арт-ярмарку

АГИКИ в очередной раз проводит арт-ярмарку, которая привлекла большое внимание жителей и гостей Якутска. Старт намечен на 11 сентября, в день столицы республики.

В рамках работы арт-ярмарки с 11:00 до 18:00 можно произведения живописи и графики, аксессуары ручной работы, интересные открытки, дизайнерскую одежды и другую продукцию.

Отметим, что представленные на арт-ярмарке товары — авторские. Они создавались студентами и преподавателями института.

Кроме того, на мероприятии могут принять участие сторонние лица, не являющиеся сотрудниками или обучающимися вуза. К примеру, на прошлых ярмарках участниками стали представители мастерской именитого в Якутии ювелира Петра Алексеева.

Место проведения: АГИКИ, Орджоникидзе 4

К/т: + 7 984 100-41-88; +7 967 912–16-72