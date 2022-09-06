06.09.2022
11:43
108

Общество

АГИКИ приглашает на арт-ярмарку

АГИКИ в очередной раз проводит арт-ярмарку, которая привлекла большое внимание жителей и гостей Якутска. Старт намечен на 11 сентября, в день столицы республики.

В рамках работы арт-ярмарки с 11:00 до 18:00 можно произведения живописи и графики, аксессуары ручной работы, интересные открытки, дизайнерскую одежды и другую продукцию. 

Отметим, что представленные на арт-ярмарке товары — авторские. Они создавались студентами и преподавателями института.

Кроме того, на мероприятии могут принять участие сторонние лица, не являющиеся сотрудниками или обучающимися вуза. К примеру, на прошлых ярмарках участниками стали представители мастерской именитого в Якутии ювелира Петра Алексеева.

Место проведения: АГИКИ, Орджоникидзе 4
К/т: + 7 984 100-41-88+7 967 912–16-72

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГИКИ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх