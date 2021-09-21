АГИКИ приглашает детей в хореографическую студию

Школа АГИКИ объявляет набор для школьников от 7 до 11 лет в хореографическую студию. Обучение начинается с 12 октября, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказали в Центре дополнительного профессионального образования АГИКИ, хореографическая студия предлагает уроки по двум направлениям — «Эстрадная хореография» и «Современный танец». «Приглашаются дети от 7 до 11 лет, которые хотят прочувствовать все тонкости танцевального искусства. Обучение будет проходить с 19:00 до 20:00 в понедельник и пятницу», — говорят в Центре.

Стоимость обучения составит 3000 рублей за восемь занятий в месяц. Старт хореографической студии назначен на 12 октября этого года.

Запись проходит по телефону 89142765716.

Напомним, ранее Центр дополнительного профессионального образования вуза объявил о начале сбора заявок на участие в художественный класс Школы АГИКИ.