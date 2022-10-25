АГИКИ представил проект развития до 2030 года



В Москве проходит конкурсный отбор вузов для участия в дальневосточном треке федеральной программы «Приоритет 2030». На защите программы Арктического государственного института культуры и искусств ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева рассказала о том, как благодаря творческой самореализации человека вуз планирует повысить качество жизни на Дальнем Востоке.

«В условиях Крайнего Севера для развития требуются неординарные решения и креатив. Драйвером процесса мы видим Школу креативных индустрий с разветвленной сетью в районах Республики Саха (Якутия) и регионах Северо-Востока страны. Думаю, что творческая самореализация человека на основе его таланта в сочетании с развитием предпринимательских навыков поможет внести вклад в повышение качества жизни на Дальнем Востоке», — отметила Саргылана Игнатьева.

Кратко о программе развития:

Программа развития и стратегический проект «Культурный код Арктики: креативная школа будущего» АГИКИ продолжают концепцию развития креативной экономики Якутии, которая определила драйвером развития экономики повышение креативной интенсивности.

Логика стратегического проекта программы АГИКИ построена на формуле четырех «Т»:

⁃ Талант (создание сетевых школ, организация курсов довузовской подготовки, проведение олимпиад);

⁃ Территория (создание комфортной и креативной среды в вузе и вокруг него);

⁃ Технология (внедрение новых образовательных технологий, создание Центра креативных и цифровых компетенций);

⁃ Толерантность (в процессе обучения студенты формируются в системе ценностей, в которой на первый план выходят индивидуальность, разнообразие и открытость).

Программа «Приоритет 2030» позволит повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций. Цель программы – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов.