АГИКИ представил проект по развитию креативной экономики Арктики

В Санкт-Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева представила проект «Креативная Арктика». Это проект по обучению креативным специальностям коренных малочисленных народов Севера, формированию креативных индустрий на основе культурного кода коренных народов Арктики и Севера. Проект должен дать новое дыхание экономике северных территорий.

Работа продвигается при инициативе и поддержке министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я). В проекте предусмотрено несколько направлений:

1. Арктическая бизнес-школа – программа дополнительного образования, включает практическую работу по освоению основ бизнес-планирования, бюджетирования, технологий маркетинга. По итогам обучения слушатели защищают проекты перед экспертами.

2. Arctic indigenous arts – в малонаселенных и отдаленных районах обучающиеся изготавливают сувениры, украшения, различные прикладные изделия и аксессуары, сохраняющие свои особенности.

3. Эстетика теплой одежды – творческие площадки дизайнеров и народных мастериц по изготовлению одежды для условий экстремального холода, сочетающей в себе тепло, комфорт и красоту.

4. Арктическое индигенное кино – программа, расширяющая включенность коренных народов в современные культурные процессы. Фильмы, созданные северянами, дадут более глубокое понимание ситуации, людей и природы в Арктике. Итогом пройденных семинаров, лекций и мастер-классов станут съемки собственного фильма.

5. Индустрия моды – ежегодный фестиваль арктической моды, способный объединить творческий потенциал молодых модельеров с целью вывести дизайн одежды КМНС на новый уровень.

6. Виртуальный мост «Чысхаан и К° = Хранители мирового холода» – онлайн-платформа для скрепления людей и народов, создавших жизнестойкие культуры на холодных территориях. Мост призван донести голоса коренных народов, живущих в гармонии с природой, их призыв беречь планету и ее основу.

Проект «Креативная Арктика» вызвал интерес участников круглого стола «Культурный код Арктики. Развитие креативной экономики в Арктической зоне».

«Для полноценной реализации проекта требуется поддержка крупного бизнеса на местных территориях и органов исполнительной власти. Мы открыты для сотрудничества и предлагаем стать партнерами по реализации судьбоносного проекта для созидательного развития народов Арктики и Севера», — сказала Саргылана Игнатьева.

Международный деловой форум «Арктика: настоящее и будущее» – одно из центральных мероприятий по арктической повестке в России. Ректор АГИКИ выступила как спикер делового форума.