АГИКИ поздравляет с праздником Весны и Труда!

Дорогие жители Якутии! Разрешите от имени Арктического государственного института культуры и искусств поздравить вас с праздником Весны и Труда!

Праздник, который призван объединить всех, носит и другое значение: вот уже долгие годы «Мир! Труд! Май!» олицетворяет преемственность и бережное отношение к исторической памяти. Этот факт приобретает больший окрас в связи с празднованием 100-летнего юбилея со дня образования Якутской АССР, который мы отметили 27 апреля.

Народы Якутии сохраняют свою самобытную культуру и традиции в едином культурном пространстве России! Это помогает вносить в образовательный процесс принципы равенства и саморазвития, стремление приобретать новые навыки и знания, уверенность в получении поддержки любых позитивных идей и предложений. Все это позволит быть конкурентоспособным в эру развития цифровых технологий и креативной экономики!

Наша республика динамично развивается, чему способствует каждый житель Якутии. Все мы трудимся изо дня в день ради всеобщего блага, достигаем конкретных и порой феноменальных результатов. Все это становится возможным благодаря единству народов нашей страны!

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам достигать новых целей, развиваться, любить, творить и нести свой внутренний свет! Пусть каждый из вас будет счастлив, здоров и успешен в любых начинаниях!

С пожеланиями, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.