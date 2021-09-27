АГИКИ поздравляет с Днём государственности республики

Дорогие якутяне! Разрешите от лица всего дружного коллектива АГИКИ поздравить вас с Днём государственности республики!

Этот праздник своим возникновением обязан плеяде ярких, решительных, дальновидных и неординарных руководителей Якутии, которые, следуя заветам Максима Аммосова, Платона Ойунского, Алексея Кулаковского, Исидора Барахова, Степана Аржакова и других, в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете. Принятие данного документа открыло новую дверь для достижения новых результатов во благо развития родной республики и всех, кто в ней проживает.

С тех пор прошло чуть больше тридцати лет и за это время регион превратился в одного из лидеров Дальнего Востока по IT-отрасли, продолжает наращивать ведущие позиции и по другим отраслям, включая креативные индустрии. Так, создаётся первый креативный кластер, который объединит активных и идейных ребят не только со всей республики, но и в целом страны. АГИКИ уже подписал договор о резидентстве в этом кластере и будет дальше воспитывать новые профессиональные кадры в сфере креативных индустрий.

Следует отметить, что институт активно развивает направление креативных индустрий и намерен закрепить свои лидирующие позиции. Большую помощь может оказать участие в программе «Приоритет 2030», в рамках которого вуз представил свою заявку перед экспертной комиссией в Министерстве культуры РФ. Наша цель — изменение культурной среды в северных регионах и формирование позитивной арктической идентичности. Но, самое главное, в любых преобразованиях — будь они 100 или 30 лет, ценнейшей и главнейшей задачей является благополучие людей, их развитие и созидательные возможности, которые позволят создать новый креативный класс, меняющий окружение в позитивном ключе!

Дорогие друзья! Ещё раз позвольте сердечно поздравить вас с Днём государственности республики и пожелать крепкого здоровья, любви, счастья и удачи! Продолжайте мечтать и реализовывать все задуманное, творите и трудитесь во благо родной республики, так как впереди ещё больше открытий и светлых идей!

С уважением,

ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.