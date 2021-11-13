АГИКИ поздравляет Михаила Николаева с днем рождения

Уважаемый Михаил Ефимович!

Студенты, преподаватели и сотрудники Арктического государственного института культуры и искусств поздравляют Вас с днём рождения!



Для республики Вы стали тем человеком, который благодаря своей созидательной энергии, желанию для всех якутян построить процветающее и справедливое общество, трудолюбию и силе воли смог объединить вокруг себя талантливую команду и сделать решающий шаг в социально-экономическом развитии Якутии. Ваш вклад трудно оценить: принятые политические решения продолжают влиять на современное общество, отражаясь в успехах нашей молодежи.



Ваш пример говорит всем якутянам о том, что главным двигателем развития Якутии и России является образованный и культурно обогащённый человек, ставящий правильные цели и достигающий их.

По Вашей инициативе в 2000 году был организован Арктический институт, который сегодня стал главной кузницей по развитию креативных кадров. Сегодня весь мир ориентирован на переход от сырьевой экономики к креативной. АГИКИ, осознавая возложенную ответственность, продолжает работу по созданию нового креатокласса людей, меняющих реальность вокруг себя в позитивном ключе.



Дорогой Михаил Ефимович! Примите наши искренние поздравления! Мы желаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и долгих лет жизни во благо развития Республики Саха (Якутия)!



С уважением и признательностью, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева