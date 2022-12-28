АГИКИ открывает сетевую школу креативных индустрий

Сетевая школа креативных индустрий будет базироваться в Чаппандинской средней общеобразовательной школе Нюрбинского улуса.

С 24 декабря по 26 декабря команда преподавателей и студентов работала в базовой школе АГИКИ. Обучение проводилось в рамках программы академического лидерства АГИКИ «Приоритет 2030».

«С Чаппандинской школой Нюрбинского улуса мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве и сетевом взаимодействии. Мы планируем создать на базе Чаппандинской школы Школу креативных индустрий АГИКИ, где будет собираться все креативное сообщество Нюрбинского района – школьников, учителей, специалистов в сфере культуры, науки и образования», — рассказала руководитель проекта, доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ Василиса Тарасова.

Чаппандинская школа, которая в этом году переехала в новое здание, позиционирует себя как школа креативных индустрий. «В рамках соглашения с образовательным учреждением мы будем заниматься методической помощью, педагогической и научно-практической поддержкой для внедрения в образовательную программу креативные компоненты», — добавила руководитель проекта.

По программе поездки преподаватели кафедры информатики Ольга Готовцева, Эдуард Данилов и студентка 2 курса Наталья Григорьева провели тестирование по основам информатики, обучили основам сетевых технологий. Учащиеся и учителя Чаппандинской СОШ также обучились основам создания GIF-анимации в программе After Effects.

Доцент кафедры дизайна и ДПИ народов Арктики Никита Васильев и студентка 3 курса кафедры Татьяна Григорьева провели мастер-класс для учеников и учителей по сборке фигуры из цветного металла и эскизированию на заданную тему.

Также мастер-класс и консультацию по оформлению социальных проектов провели Василиса Тарасова вместе со студентом 1 курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Александром Тордуиным.

Отдельный блок работы — индивидуальная консультация педагогов по подготовке научных статей и учебно-методических породой провела доцент кафедры информатики Ольга Готовцева.

Это был первый ознакомительный визит педагогов и студентов АГИКИ, где совместно с руководством, учителями и учащиеся Чаппандинской СОШ были определены основные направления и план работы на следующий год.