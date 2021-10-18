АГИКИ открывает курсы переподготовки кадров по музыкально-теоретическим дисциплинам

С 1 ноября в АГИКИ запускаются курсы по профессиональной переподготовке кадров по дополнительной образовательной программе «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ и ДМШ», о чем сообщает Центр дополнительного профессионального образования вуза.

«Мы начнём в ноябре курсы для профессиональной переподготовки специалистов в области музыкального искусства, чтобы сформировать и совершенствовать их компетенции, необходимые для преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детских музыкальных школах, центров дополнительного образования детей и т.п. Курсы продлятся 4 месяца», — сообщила доцент кафедры искусствоведения Варвара Дьяконова.

В рамках обучения слушателей ждут занятия по сольфеджио, теории музыки, гармонии, истории музыки, народному музыкальному творчеству, фортепиано, методике преподавания слушания музыки, вокальной подготовке и другим дисциплинам. Немаловажно отметить, что внимание также будет уделено современным трендам в преподавании, связанных с развитием информационных технологий в рамках дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в музыкальной педагогике». Объём образовательных часов составит 252 часа.

«Согласно сведениям Министерства культуры Республики Саха (Якути) всего в нашей республике функционируют 70 детских школ с 56 филиалами, в которых обучаются больше 16,6 тысяч детей. Это большие цифры. Во многих из них существует проблема нехватки кадров в преподавании музыкально-теоретических дисциплин. Известно, что во многих музыкальных школах такие теоретические предметы как сольфеджио, теория музыки, музыкальная литература преподают педагоги непрофильных специальностей. К тому же наш мир сейчас динамично развивается и актуальные методики преподавания постоянно улучшаются или вовсе заменяются другими. Мы решим эти задачи», — говорит В. Дьяконова.

Она добавляет, что курсы будут интересны преподавателям специальных и дополнительных инструментов, общего фортепиано, концертмейстерам, хормейстерам детских музыкальных школ и детских школ искусств, желающим преподавать музыкально-теоретические дисциплины. Курсы по переподготовке могут пройти не только специалисты с дипломом об окончании вуза, но и ссуза. Обучение заочное и будет проходить в дистанционном формате. Стоимость обучения — 30 000 рублей.

Регистрация слушателей проходит на сайте АГИКИ: agiki.ru/dpo, а также по телефону 8(4112)31-92-93.