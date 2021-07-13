АГИКИ от правительства Якутии выделено 47 целевых мест

В рамках программы развития и сохранения культурного наследия народов Арктики в образовательной, научно-исследовательской и творческой деятельности за счёт средств государственного бюджета Якутии АГИКИ выделено 47 целевых мест.

«По программам бакалавриата выделено 41 целевое место, а по программам специалитета — 6 мест. Всего 47 мест на 2021/2022 учебный год, и все выделены по линии Минкультуры Якутии. Больше всего целевых мест — 12, выделено на направление «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Из них пять заявок поступили от Усть-Алданского района республики», — сообщила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Также большее количество целевых мест (по 6) выделены на направления «Вокальное искусство» и «Музеология и охрана объектов культурного значения». Пять целевых мест выделено на подготовку кадров по направлению «Народная художественная культура», а по четыре места — «Дизайн», «Живопись» и «Графика». Направления по «Прикладной информатике» и «Социально-культурной деятельности» получили по три целевых места.

«Человек не может жить без искусства. Можно с уверенностью сказать, что это одна из базовых его потребностей, которая рано или поздно может вылиться в желание творить, создавать что-то новое и прекрасное. Будь это картина, скульптура, музыка или танец. С этим желанием многие ничего не смогут поделать, но важно вовремя обратиться к тем людям, которые могут направить эту энергию в правильное русло. Наставников для будущих деятелей культуры и искусств нашего региона, Дальнего Востока и страны в целом мы готовим с самого своего основания и, можно сказать, преуспеваем в этом. Большинство наших выпускников работают в школах искусств и других учреждениях, помогая юным талантам не погубить свой дар», — говорит Саргылана Игнатьева. Отметим, что чуть больше трети заявок поступили от детских школ искусств республики.

Напомним, АГИКИ был основан в 2000 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. Вот уже на протяжении 21 года институт занимается подготовкой специалистов в области культуры и искусств по 22 направлениям — от актеров до библиотекарей. Их подготовкой занимаются профессионалы с мировым именем — Михаил Старостин, Андрей Борисов, Айталина Адамова, Ульяна Винокурова, Юрий Шейкин, Зинаида Иванова-Унарова и другие.