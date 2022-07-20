АГИКИ оказал гуманитарную помощь жителям пострадавших от паводков

Арктический государственный институт культуры и искусств организовал сбор помощи жителям пострадавших от паводков сел Верхоянского района. Об этом сообщает ректор института Саргылана Игнатьева.

«Вся Якутия пристально следила за ситуацией, сложившейся в ряде населенных пунктов Верхоянского района из-за дождевых паводков. Мы не могли пройти мимо беды, обрушившейся на жителей района и решили организовать сбор средств среди сотрудников вуза. Так, за короткий промежуток времени было собрано более 50 тысяч рублей», – сообщила Саргылана Игнатьева.

На собранные средства институт закупил вещи первой необходимости, озвученные общественниками. Весь груз был доставлен в Общественную палату республики, находящуюся по адресу Курашова 24, каб. 405.