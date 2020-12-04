АГИКИ объявляет о наборе на дизайнерские курсы

С 15-18 декабря ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» запускает программу курсов повышения квалификации по направлению «Дизайн» (также есть программа на 21-24 декабря 2020 года) «ОСНОВЫ EVENT-ДИЗАЙНА И КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (16 ч.)

Преподаватели:

Петрова-Кэрэhит А.Г. – доцент, кандидат искусствоведения, художник, член Союза художников РФ.

Иванова С.В. – доцент, художник-дизайнер, член Союза художников РФ.

Михайлова Е.П. – доцент, дизайнер, член Союза дизайнеров РФ.

Программа рассчитана на широкую аудиторию, для всех желающих обучиться основам дизайна, профессионалам, желающим обновить навыки, а также начинающим дизайнерам (индивидуальный подход к каждому!)

В программе:

1. Креативное и дизайн-мышление (лекция) — 4 ч., Петрова А.Г.

2. Техники воплощения идей и стилизация в event-дизайне (графическая пропедевтика), (практическая работа) — 5 ч., Иванова С.В.

3. Пространственная (ассоциативная) композиция в event-дизайне (практическая работа) — 7 ч., Михайлова Е.П.

В результате прохождения курса слушатели смогут:

— узнать о современных трендах в дизайне, креативном и дизайн-мышлении;

— ознакомиться с графическими техниками воплощения идей и стилизацией;

— узнать основы пространственной композиции в event-дизайне и создать эскиз объекта, приобрести новые «skills»!

4. Общий объем курса составляет 16 часов.

5. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

6. Стоимость обучения – 10 000 р.

7. Справки по номеру: (8914) 236-89-11