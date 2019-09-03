АГИКИ объявляет дополнительный набор по инновационному направлению
Кафедра Дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ объявляет дополнительный набор в МАГИСТРАТУРУ по инновационному направлению 54.04.01 ,,Дизайн,, по профилю ,,Дизайн в культурных индустриях,, (очная и заочная формы обучения), документы принимаются до 20 сентября.
Требуемые документы:
1. Заявление (заполняется на месте)
2. Документ об образовании
3. Фото 3×4 см — 2 шт.
4. Копия паспорта и военного билета
Поступающим на творческие направления, проходят вступительные испытания. Предусмотрена система скидок на платное обучение до 50%.
Прием документов по адресу:
г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.
📱Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67
📮E-mail: priem@agiki.ru
📱Instagram: agiki.ru. kafedradizaina.ru
Фото: https://www.instagram.com/p/BnGZZ2eg54E/
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх