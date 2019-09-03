АГИКИ объявляет дополнительный набор по инновационному направлению

Кафедра Дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ объявляет дополнительный набор в МАГИСТРАТУРУ по инновационному направлению 54.04.01 ,,Дизайн,, по профилю ,,Дизайн в культурных индустриях,, (очная и заочная формы обучения), документы принимаются до 20 сентября. Требуемые документы: 1. Заявление (заполняется на месте) 2. Документ об образовании 3. Фото 3×4 см — 2 шт. 4. Копия паспорта и военного билета Поступающим на творческие направления, проходят вступительные испытания. Предусмотрена система скидок на платное обучение до 50%. Прием документов по адресу: г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж. 📱Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67 📮E-mail: priem@agiki.ru 📱Instagram: agiki.ru. kafedradizaina.ru

Фото: https://www.instagram.com/p/BnGZZ2eg54E/ Источник: Пресс-служба АГИКИ.

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