АГИКИ: Новогодние каникулы с пользой

Новогодние каникулы: 50 студентов АГИКИ поедут в Москву и Санкт-Петербург

Пятьдесят студентов Арктического государственного института культуры и искусств получат возможность провести вместе новогодние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге.

Премия выдается на конкурсной основе 50 самым активным студентам. Зачитываются достижения в научной, спортивной, общественной, творческой, предпринимательской или волонтерской деятельности. Заявку могут подать студенты АГИКИ, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета со 2 по 6 курсы, по очной форме.

«Ребята увидят достопримечательности крупнейших городов страны, посетят театры, побывают в творческих вузах — например, в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина в Москве. В Петербурге студенты посетят Эрмитаж, где художники проходят практику. Мы обеспечим интересную и полезную программу для наших студентов, которые себя проявили за этот год», — прокомментировала ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Премия реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030» и станет ежегодной мерой стимулирования лучших студентов.

Подробнее о премии и условиях участия в телеграм-канале АГИКИ: https://t.me/agiki_14/1212



