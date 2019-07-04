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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2019, 20:26
Якутия
Айсен Николаев: Чья-то нерадивость и бездействие
04.07.2019, 20:25
Происшествия
Фотографии страшных ДТП в Якутске
04.07.2019, 20:00
Якутия
Дальний Восток: Пришло время – решений и действий!
04.07.2019, 19:29
Культура & Образование
АГИКИ- навигатор по креативным профессиям
04.07.2019, 18:30
Происшествия
Видео
Видео задержания в Якутии лже-сотрудников ГИБДД
04.07.2019, 18:00
Культура & Образование
С 12 по 15 июля в Орто Дойду пройдет фестиваль молодежи «Табыс»
04.07.2019, 17:50
Якутия
Завершился Первый детско-юношеский фест-форум «Наследники традиций»
04.07.2019, 17:48
Судебная хроника
В Якутске осужден обвиняемый в мошенничестве с авиабилетами
04.07.2019, 17:41
Якутия
Кирилл Бычков выступил в поддержку ювелирных предприятий, экспортирующих свои изделия за рубеж
04.07.2019, 17:35
Происшествия
В Верхоянском районе сохраняется сложная лесопожарная обстановка
04.07.2019, 17:24
Политика
Виктор Омуков освобожден от должности директора ГУП «ЖКХ РС(Я)»
04.07.2019, 17:13
Общество
Резонанс
Феодосия Габышева: Хангаласский детский дом будет работать в нормальном режиме
04.07.2019, 17:09
Экономика
Реклама
«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!
04.07.2019, 17:04
Спорт
Бурцев, Моедо и Копырин – медалисты забега на 10000 метров
04.07.2019, 16:47
Общество
Активисты проверили городские пляжи
04.07.2019, 16:38
Погода
Погода в Якутске обещает быть ясной
04.07.2019, 16:30
Экономика
Должниками Якутскэнерго является половина дачных кооперативов Якутска
04.07.2019, 16:24
Спорт
Изабелла, Сардана и Надежда: Золотое трио Татьяны Жирковой
04.07.2019, 16:23
Спорт
Минкульт: Открытие Игр поразит зрителей масштабом
04.07.2019, 16:11
Экология
Землянику можно собирать с 10 июля
04.07.2019, 15:56
Происшествия
Фотофакт
У Нижнего Бестяха задержали изготовителей марихуаны
04.07.2019, 15:40
Происшествия
В Хабаровске от инсульта скончалась якутянка. Родные просят помочь с транспортировкой тела
04.07.2019, 15:38
Происшествия
Резонанс
Ущерб от разлива нефти в Якутском речном порту весной 2018 года оценили в 26 млн рублей
04.07.2019, 15:34
Политика
Билал Эрдоган: Я в восторге от Якутии!
04.07.2019, 15:27
Спорт
Легкоатлеты первыми разыграли медали VII Спортивных игр народов РС(Я)
04.07.2019, 15:25
Спорт
В Амге к Играм организовано автобусное сообщение
04.07.2019, 15:19
Культура & Образование
АГИКИ — навигатор по креативным профессиям: Дизайнер
04.07.2019, 14:57
Общество
5 и 6 июля в Якутске ожидаются отключения холодной воды
04.07.2019, 14:51
Происшествия
Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную
04.07.2019, 14:36
Спорт
Мисс Якутия, замминистра, многоборцы арены Дыгына и тот самый Леон. Кто еще участвует на Играх народов в Амге?
04.07.2019, 14:30
Якутия
Как в Алдане отпраздновали Ысыах
04.07.2019, 14:14
Экономика
Энергетики устранили последствия стихии в Ленском районе
04.07.2019, 14:10
Экономика
Итоги Водного конгресса-2019
04.07.2019, 14:00
Экономика
Дневник навигации ЛОРП: План перевозок II квартала выполнен
04.07.2019, 13:30
Путешествия
Экскурсионный тур: «Норвегия 🇳🇴 Летнее путешествие по фьордам»
04.07.2019, 13:21
Некролог
Не стало ученого космофизика с мировым именем
04.07.2019, 13:00
Якутия
Фотофакт
«Ноу-хау» на трассе Лена
04.07.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Чудо-разметка от Чудо-мэра
04.07.2019, 12:50
Спорт
Определились первые чемпионы Спортивных игр Якутии
04.07.2019, 12:39
Якутск
На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей
04.07.2019, 12:28
Судебная хроника
Суд расторг брак якутянки с иностранцем
04.07.2019, 12:16
Политика
Позитив
Юным футболистам подарили мячи
04.07.2019, 12:04
Якутия
Якутский кумыс достоин стать региональным брендом
04.07.2019, 11:51
Происшествия
Уличное ограбление совершено в столице
04.07.2019, 11:44
Культура & Образование
Сенсация
Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!
04.07.2019, 11:38
Общество
Опасные детские площадки обнаружены в Якутске
04.07.2019, 11:27
Якутск
Ежегодная ярмарка цветов пройдет в Якутске
04.07.2019, 11:14
Происшествия
За счет наивного якутянина мошенник разбогател на 156 тысяч
04.07.2019, 11:02
Якутия
Арт-площадка: маленький шаг к большой мечте
04.07.2019, 10:50
Происшествия
Пожар на ул. Можайского
04.07.2019, 10:50
Судебная хроника
В Якутии чиновник получил 7,5 лет строгача за взятку
04.07.2019, 10:39
Спорт
Резонанс
ЧП на Играх народов Якутии: участие волейболисток в соревнованиях под вопросом
04.07.2019, 10:26
Происшествия
12 лесных пожаров тушат в Якутии
04.07.2019, 10:15
Судебная хроника
Житель Якутии убил отца поленом
04.07.2019, 10:03
Якутия
Обстановка на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях
04.07.2019, 9:52
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о подлоге официальных документов
04.07.2019, 9:37
Финансы
Назначен заместитель председателя правления «Россельхозбанка»
04.07.2019, 9:24
Спорт
Это футбол! Сенсации и драмы, потери и открытия турнира
04.07.2019, 9:12
Якутия
Айсен Николаев поздравляет с открытием VII Спортивных игр народов Якутии
04.07.2019, 9:00
Происшествия
Грабители сняли с жителя Якутска куртку и брюки
04.07.2019, 0:07
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и артистки
04.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 4 июля 2019
03.07.2019, 22:30
Якутия
Айсен Николаев встретился с лидером коренных малочисленных народов
03.07.2019, 21:24
Сахалыы
Быйыл үөрэххэ туттарсааччылар болҕомтолоругар
03.07.2019, 19:21
Политика
Избран новый президент СВФУ
03.07.2019, 19:07
Общество
Глава Якутии поздравляет Евгению Михайлову
03.07.2019, 18:54
Экономика
Уникальная, сверхпроходимая лодка для труднодоступных мест
03.07.2019, 18:19
Происшествия
Экстра
Разбушевавшегося депутата задержали во время Ысыаха
03.07.2019, 18:00
Якутия
В Якутии стартует Гражданский Форум-2019
03.07.2019, 17:50
Экология
В озера Вилюйского улуса выпустили 150 тысяч мальков пеляди
03.07.2019, 17:42
Якутия
Айсен Николаев встретился с представителями издательства «Молодая гвардия»
03.07.2019, 17:30
Происшествия
В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия
Культура & Образование
4 июля 2019, 19:29
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АГИКИ- навигатор по креативным профессиям

МУЗЕОЛОГ. Профессия музеолога тесно связана, конечно же, с историей. Он исследует и изучает культурное наследие и ратует за его сохранение. Музеологи работают  в музеях, галереях, заповедниках, туристических центрах, могут вести производственную работу в реставрационных мастерских, на аукционах, выставках, а также осуществлять организационно-управленческую деятельность в организациях по охране памятников истории и культуры. Музеологи должны обладать следующими качествами:

  • любовь к истории и искусству
  • доброжелательность, усидчивость
  • готовность находиться в музее часы напролет
  • готовность повторять одно и то же несколько раз

 АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ  в этом учебном году впервые  объявляет набор в бакалавриат по этому направлению. Это совершенно новое направление.  Обучение ведется по профилю «Выставочная деятельность» (очная, заочная форма обучения).

Профессия галериста на Западе одна из самых модных и востребованных. Выставочная деятельность в музеях –одна из их ведущих фугнкций. Сегодня это направление охватывает не только знание исторического материала, но и требует навыков по пространственному мышлению, дизайну,менеджменту, знания последних тенденций в сфере галерейного и музейного дела. Особенностью программы обучения в АГИКИ будет широкое  включение регионального компонента, учитывающего современную музейно-туристическую специфику Якутии как культурной столицы арктического региона России. Студенты будут осваивать  новые музейные технологии,  методы атрибуции и экспертизы объектов материального и нематериального наследия, консервации и реставрации музейных предметов. Программа обучения включает проведение ежегодных практик в музеях г.Якутска и других городов России.

Вступительные испытания на базе среднего общего образования :
-история( ЕГЭ), профильный
-обществознание( ЕГЭ)
-русский язык (ЕГЭ)

Срок обучения: очная  форма – 4 года; заочная – 5 лет.

Заочное сокращенное по индивидуальному плану – 3,5 года (на базе высшего непрофильного и среднего профильного профессионального образования).

Вступительные испытания для поступающих  на базе высшего и среднего профессионального образования:

                                      -русский язык

                                   — обществознание

                               — история (тестирование)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня 2019 г

— по 11 июля 2019 г. (для поступающих на творческие направления, а также на базе среднего специального и высшего образования)

— по 26 июля 2019 г. (для поступающих только по результатам ЕГЭ)

Адрес для приема документов:
г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.
Почтовый адрес:
677027, г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, каб. 219.
Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67
Email: priem@agiki.ru

www:agiki.ru

Instagram: agiki

Источник: АГИКИ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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04.07.2019

Айсен Николаев: Чья-то нерадивость и бездействие

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04.07.2019

Виктор Омуков освобожден от должности директора ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Резонанс
Общество
04.07.2019

Феодосия Габышева: Хангаласский детский дом будет работать в нормальном режиме

Реклама
Экономика
04.07.2019

«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!

Спорт
04.07.2019

Изабелла, Сардана и Надежда: Золотое трио Татьяны Жирковой

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04.07.2019

Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную

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04.07.2019

Мисс Якутия, замминистра, многоборцы арены Дыгына и тот самый Леон. Кто еще участвует на Играх народов в Амге?

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04.07.2019

Экскурсионный тур: «Норвегия 🇳🇴 Летнее путешествие по фьордам»