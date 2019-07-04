АГИКИ- навигатор по креативным профессиям

МУЗЕОЛОГ. Профессия музеолога тесно связана, конечно же, с историей. Он исследует и изучает культурное наследие и ратует за его сохранение. Музеологи работают в музеях, галереях, заповедниках, туристических центрах, могут вести производственную работу в реставрационных мастерских, на аукционах, выставках, а также осуществлять организационно-управленческую деятельность в организациях по охране памятников истории и культуры. Музеологи должны обладать следующими качествами:

любовь к истории и искусству

доброжелательность, усидчивость

готовность находиться в музее часы напролет

готовность повторять одно и то же несколько раз

АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ в этом учебном году впервые объявляет набор в бакалавриат по этому направлению. Это совершенно новое направление. Обучение ведется по профилю «Выставочная деятельность» (очная, заочная форма обучения).

Профессия галериста на Западе одна из самых модных и востребованных. Выставочная деятельность в музеях –одна из их ведущих фугнкций. Сегодня это направление охватывает не только знание исторического материала, но и требует навыков по пространственному мышлению, дизайну,менеджменту, знания последних тенденций в сфере галерейного и музейного дела. Особенностью программы обучения в АГИКИ будет широкое включение регионального компонента, учитывающего современную музейно-туристическую специфику Якутии как культурной столицы арктического региона России. Студенты будут осваивать новые музейные технологии, методы атрибуции и экспертизы объектов материального и нематериального наследия, консервации и реставрации музейных предметов. Программа обучения включает проведение ежегодных практик в музеях г.Якутска и других городов России.

Вступительные испытания на базе среднего общего образования :

-история( ЕГЭ), профильный

-обществознание( ЕГЭ)

-русский язык (ЕГЭ)



Срок обучения: очная форма – 4 года; заочная – 5 лет.

Заочное сокращенное по индивидуальному плану – 3,5 года (на базе высшего непрофильного и среднего профильного профессионального образования).

Вступительные испытания для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования:

-русский язык

— обществознание

— история (тестирование)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня 2019 г

— по 11 июля 2019 г. (для поступающих на творческие направления, а также на базе среднего специального и высшего образования)

— по 26 июля 2019 г. (для поступающих только по результатам ЕГЭ)

Адрес для приема документов:

г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.

Почтовый адрес:

677027, г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, каб. 219.

Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67

​E—mail: priem@agiki.ru

www:agiki.ru

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