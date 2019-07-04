АГИКИ — навигатор по креативным профессиям: Дизайнер

Сегодня дизайнер — одна из самых модных и востребованных профессий в мире. Это самая что ни на есть креативная профессия. Дизайнеры сегодня нужны везде, они работают в сфере Интернета, рекламы, кино, телевидения, книгоиздания, дизайна интерьеров жилых и общественных помещений, планирования городского пространства. Также традиционно сфера применения таланта и навыков дизайнера: мода и модельный бизнес, создание костюмов, ювелирных изделий и украшений, сувениров и предметов быта и т.д. За последнее десятилетие в сфере дизайна стремительно происходят перемены, эта отрасль креативной индустрии – самая динамично развивающаяся и задающая тон и темп общему уровню.

В АГИКИ кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства работает с самого начала создания института и обучение на ней считается одним из самых престижных. Студенты кафедры являются лауреатами международных, всероссийских конкурсов в области дизайна и декоративно-прикладного искусства. Высокопрофессиональный научно-педагогический состав кафедры представлен именами таких известных дизайнеров, художников как Анна Петрова-Кэрэhит, Георгий Решетников, Сардана Иванова, Ольга Рахлеева, Николай Чоччасов, Евгения Михайлова, Варвара Филиппова и др.Среди выпускников кафедры такие известные дизайнеры как Кыдана Игнатьева, Юрий Лукин, ювелир Надежда Ермолаева и др. Ежегодно в рамках обменных программ («North to North», Соглашений с зарубежными университетами и институтами) студенты-дизайнеры обучаются во Франции, Корее, Финляндии и др.

В этом году АГИКИ набирает абитуриентов по направлению БАКАЛАВРИАТ, специальности: 54.03.01 Дизайн. Профиль «Дизайн среды», «Дизайн костюма», «Цифровой дизайн»

Вступительные испытания:

— творческий экзамен*

— русский язык ( ЕГЭ)

— литература (ЕГЭ)

*Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний

Для поступающих на базе профессионального образования общеобразовательные вступительные испытания могут проводиться АГИКИ самостоятельно

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня:

— по 11 июля 2019 г. (для поступающих на творческие направления, а также на базе среднего специального и высшего образования)

— по 26 июля 2019 г. (для поступающих только по результатам ЕГЭ)

Адрес для приема документов:

г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.

Почтовый адрес:

677027, г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, каб. 219.

Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67

​E-mail: priem@agiki.ru

www:agiki.ru

Instagram: agiki.ru