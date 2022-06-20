АГИКИ начинает прием документов от абитуриентов

Сегодня, 20 июня, начинается работа Приемной комиссии Арктического государственного института культуры и искусств. Как отметили в комиссии, на сегодня вузу предоставлены более 180 бюджетных мест по более 20 направлениям подготовки кадров в сфере культуры и искусств.

«Приемная кампания вуза с каждым годом становится интереснее и удобнее. Так, в этом году документы будут приниматься четырьмя способами: при личном посещении института по Орджоникидзе 4, путем регистрации на сайте АГИКИ в специальном разделе , через Почту России и Суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Следует уточнить, что по творческим специальностям документы от абитуриентов будут приниматься до 11 июля, а по результатам ЕГЭ – до 24 июля», – сообщила заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии АГИКИ Татьяна Филиппова.

Она уточнила, что наиболее популярными направлениями традиционно остаются «Актерское искусство», «Дизайн», «Руководство этнокультурным центром», «Социально-культурная деятельность», «Живопись» «Графика», и другие. По ним конкурс всегда был довольно высоким. «Интересом также пользуются «Прикладная информатика» и «Библиотечно-информационная деятельность», по которым в этом году выделены от 20 и более мест. Ожидаем спрос на новые направления – «Пространственный дизайн», «Мода и текстиль», «Ювелирное дело», – сказала Филиппова.

Приемная комиссия АГИКИ также рассказала, что с этого года указом президента страны Владимира Путина для детей участников специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут предоставляться специальная квота – 10% от общего количества бюджетных мест по всем направлениям подготовки и специальностям.

Напомним, АГИКИ является единственным творческим вузом региона, реализующий более 20 направлений подготовки. Институт до сих пор остается крупным образовательным учреждением на территории Северо-Востока России и полностью обеспечивает кадрами культурную отрасль Якутии, частично – ряда других регионов Дальнего Востока. «Все наши выпускники трудоустраиваются. Большая часть – около 75%, становятся сотрудниками государственных учреждений, а другие либо открывают ИП, становятся частью IT-сообщества, продолжают обучение на магистратуре и аспирантуре», – подчеркнула Татьяна Филиппова.

Если у абитуриентов возникли вопросы, то:

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