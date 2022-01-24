АГИКИ набирает абитуриентов-артистов для подготовки к творческому экзамену 🎭🎬

В Арктическом государственном институте культуры и искусств проводится набор будущих абитуриентов для подготовки к творческому экзамену по специализации артиста драматического театра и кино, о чем сообщает Центр дополнительного профессионального образования вуза.

«Программа подготовки будущих артистов включает в себя занятия по сценической речи и пластике. Абитуриентов ожидают консультации по выбору программы для успешного прохождения творческого экзамена, работа с поэзий, прозой, баснями и монологами, а также тренинги на развитие подвижности, пластики, координации, чувства ритма. Длительность занятий составит около 32 академических часов», – сообщили организаторы программы.

Старт занятий планируется с 31 января текущего года. Занятия будут проходить в онлайн-формате на площадке ZOOM по понедельникам с 19.00 до 20.30 ч.

Программа платная. Стоимость – 4000 рублей.

Запись осуществляется по номеру 89142765716 и по почте: aa.nogovitsyna@agiki.ru.

В заявке необходимо указать:

– название программы «Подготовка к творческому экзамену»;

– специальность «Актерское искусство»;

– ФИО, номер сотового телефона, почта, возраст абитуриента;

– ФИО, номер сотового телефона, почта опекуна;