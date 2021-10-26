АГИКИ ищет новые «Созвездия Арктики»

АГИКИ до 1 декабря текущего года принимает заявки для участия в III Всероссийском конкурсе «Созвездия Арктики». Конкурсные мероприятия начнутся с 5 декабря и продлятся до 13 декабря. Отметим, что учредителем конкурса среди музыкантов-исполнителей является Министерство науки и высшего образования РФ.

«Конкурс был организован в целях популяризации, сохранения и развития традиций профессионального исполнительства на народных инструментах, академического вокального исполнительства и музыки современных композиторов как в Якутии, так и в целом по России. В качестве членов жюри приглашены выдающиеся деятели искусств, исполнители и композиторы не только Якутии, но и из других регионов страны», — отметили организаторы конкурса из АГИКИ.

Они добавляют, что конкурсантов будут оценивать народная артистка РФ Айталина Айдамова, профессор АГИКИ и выпускник Веронской консерватории Дмитрий Асташев, всемирно известный дуэт SiBDUO в лице Андрея Битюцких и Александра Сироткина, солист Новосибирской филармонии Владислав Грянкин, знаменитый якутский композитор Кирилл Герасимов, солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Евгений Желинский, старший преподаватель кафедры аккордеона Донецкой государственной академии музыки им. Прокофьева Артем Нижник, прославленный якутский дирижёр Николай Пикутский, заслуженный артист Якутии Дмитрий Швецов.

Конкурс пройдёт в дистанционном и очном форматах по трём направлениям деятельности: «Народно-инструментальное исполнительство», подразумевающее игру на баяне, аккордеоне, домре, балалайке и гитаре; «Вокал», а точнее его академическая часть; «Композиция и инструментовка». Каждое из направлений разделено на поднаправления, а также по возрастным категориям.

Прослушивания начнутся с 5 декабря для участников дистанционного формата, а для конкурсантов-очников — с 9 декабря.

Более подробная информация изложена в положении конкурса. Заявка для участия оформляется по данной ссылке.