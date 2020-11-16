АГИКИ и якутский музей создали анимационный фильм

Кафедра живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств совместно с Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского создали анимационный фильм «Война и мир в письмах учителя Егорова Н.В.», посвященный юбилейному году, к 75-летию Великой Победы.

На создание фильма ушло более полугода. В течение этого времени преподаватели и студенты АГИКИ безвозмездно работали над созданием иллюстраций для фильма.

Куратор проекта, художник-график, член союза художников России, доцент, заведующая кафедрой живописи и графики Туйаара ШАПОШНИКОВА отметила, что основной сложностью, особенно для молодых художниц, было создание рисунков на военную тематику. Композиции с изображением военных действий и оружия выполнил Дюлустан БОЙТУНОВ, руководитель группы, доцент, член СХ России, заслуженный деятель искусств РС (Я), Лауреат международных конкурсов.

«В целом, процесс получился творческий и интересный. Основной объем иллюстраций выполнили девушки пятого курса Ж-15 (Прудецкая Дайаана, Петрова Сардана, Федотова Люба), которые уже имеют достаточный опыт для создания многофигурных композиций. Они проделали большую работу. Приятно осознавать, что наши студенты могут самостоятельно выполнить столь сложные профессиональные задачи», – поделилась Туйаара Шапошникова.

Подробнее о процессе создания фильма рассказала и хранитель музейных предметов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского Надежда ТОРГОВКИНА.

«Коллектив художников Арктического государственного института культуры и искусств предоставил иллюстративный материал, основу визуального контента фильма. У нас было много писем, почти двести, и несколько фотографий. Оживить эти письма нам помогли студенты и преподаватели АГИКИ», – рассказала Надежда Торговкина.

Главная идея фильма кроется в том, что и на войне нужно оставаться человеком, не терять человеческий облик.

Это первый совместный проект АГИКИ и Музея им. Е.Ярославского, и как отметила Надежда Торговкина, в будущем они надеются на дальнейшее сотрудничество в создании важных, творческих и вдохновляющих проектов.

На ютуб-канале Якутского музея им. Ем. Ярославского Вы можете посмотреть замечательный фильм о жизненном пути, судьбе учителя Егорова Н.В.:

Справка: Егоров Николай Васильевич – участник Великой Отечественной войны, обладатель Ордена Красной Звезды, 5 боевых медалей и 13 Благодарственных писем от Верховного Главнокомандующего, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженный учитель Якутской АССР, РСФСР, отличник народного просвещения ЯАССР, РСФСР.

Родился 3 декабря 1903 г. в с. Куорамыкы Вилюйского округа. Педагогическую деятельность начал в 1922 г. В 1929-1932 гг. Н.В. Егоров руководил Игидейской образцовой школой имени Э.К. Пекарского в Таттинском районе. С 1942 г. по 1945 гг. воевал в рядах Красной Армии, начал рядовым, затем стал командиром отделения и командиром взвода. Егоров Н.В. сражался в рядах 230-го гвардейского стрелкового полка на Орловско — Курской дуге, освобождал Украину, участвовал в битвах за Сталинград, в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Польши, Венгрии, окончание войны встретил в Австрии.