АГИКИ и РО «Знание» организуют арт-школу с известными деятелями искусств

Российское общество «Знание» совместно с АГИКИ организует 7 и 8 октября в Якутске для студентов творческих вузов и ссузов арт-школу «Культура и искусство». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии с участием приглашённых гостей — известных режиссеров, сценаристов и хореографов, сообщает пресс-служба института.

Как сообщил первый проректор АГИКИ, председатель Якутского регионального отделения общества «Знание» Станислав Иванов, арт-школа организована в рамках просветительского проекта «Умные недели», где известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности, предпринимательству и другим темам.

«В проекте в качестве основных спикеров участие принимают молодые деятели культуры и искусств, которые смогут ознакомить наших студентов с современными трендами в отрасли. Стоит отметить, что наши приглашённые гости из Москвы, преуспели в самореализации, создании собственного бренда. Мы думаем, что эта часть их деятельности сможет донести до ребят возможность развиваться и зарабатывать на своем таланте, знаниях и умениях неплохие средства без постороннего вмешательства. Немаловажная часть проводимых мастер-классов и лекций будет отводиться приобретению новых знаний и компетенций», — отметил Иванов.

В течение двух дней студенты АГИКИ, Якутского художественного училища им. Романова и Якутского колледжа культуры и искусств им. Макаровой смогут напрямую от профессионалов в области режиссуры, сценарного мастерства и хореографии узнать о современных трендах отрасли, научатся воплощать идеи в цельный и интересный продукт, а также познакомятся с интересными людьми. Спикерами станут актёр дубляжа, режиссёр и сценарист Александр Новиков-Янгинов; преподаватель НИУ ВШЭ и академии Wordshop, сценарист, писатель Ната Покровская; танцор, хореограф-постановщик, балетмейстер Юрий Летючий и творческий дуэт «МАСтер и КАтерина».

Помимо мастер-классов и лекций, приглашённые спикеры примут участие в работе панельной дискуссии «Люди культуры — на сцене и за кулисами» в стенах АГИКИ, где современное состояние сферы, ее будущее и смотивируют молодое поколение на созидательную деятельность. В работе дискуссии также примет участие первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.