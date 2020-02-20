20.02.2020
09:11
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Культура & Образование

АГИКИ и хлебокомбинат: от учебной практики к бизнесу

Якутский хлебокомбинат заключил соглашение с институтом Арктики.

Одно из старейших производственных предприятий, которому в этом году исполнится 80 лет со дня основания, Якутский хлебокомбинат будет сотрудничать со студентами Арктического государственного института культуры и искусств.

Об этом заключили соглашение директор ЯХК Светлана КЫНАКЫТОВА и ректор АГИКИ Саргылана ИГНАТЬЕВА.  Студенты, обучающиеся на кафедре дизайна и декоративно- прикладного искусства будут участвовать в  исполнении  заказов предприятия по разработке общего визуального стиля ЯХК,  фирменной упаковки, рекламных носителей, дизайна интерьера и  оформления музея истории комбината.

Светлана Кынакытова, директор Якутского хлебокомбината:

«Мы начали работать с институтом в прошлом году. Вначале это был небольшой проект. В рамках фестиваля » Зима начинается в Якутии» наш комбинат запустил ребрендинг  конфет » Сказки Туймады». В этом году пройдут ремонтные работы, обновление входной группы предприятия».

— А почему ваш выбор в качестве индустриального партнёра пал именно на АГИКИ?

— Сейчас производству на рынок пробиваться очень сложно. Поэтому без рекламы продукции, визуализации, креативных идей нам никак не обойтись. В последнее время  АГИКИ  становится центром креативных проектов молодых людей и площадкой  апробации их интересных задумок, новых идей. Название АГИКИ стало у всех на слуху. Первыми результатами сотрудничества обоюдно довольны. Для студентов мы становимся точкой , где можно претворить самые смелые идеи, а для нас такой  опыт- это продвижение и вдохновение. Таким  образом, здесь- яркий пример  взаимопроникновения образования и  бизнеса».

Якутский хлебокомбинат- один из индустриальных партнёров кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства  и на очереди- интересные творческие проекты!

Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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