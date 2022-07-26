26.07.2022
19:10
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Некролог
АГИКИ: глубоко соболезнуем
Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование первому заместителю Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру Николаевичу ЖИРКОВУ, родным и близким по поводу смерти горячо любимой матери
Александры Романовны НЕУСТРОЕВОЙ,
ветерана тыла и труда, кавалера орденов «Материнская Слава» и «Трудовая Слава» III степени, Почетного гражданина Усть-Алданского улуса и Ольтехского наслега. Скорбим вместе с вами.
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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