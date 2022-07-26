АГИКИ: глубоко соболезнуем

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование первому заместителю Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру Николаевичу ЖИРКОВУ, родным и близким по поводу смерти горячо любимой матери Александры Романовны НЕУСТРОЕВОЙ, ветерана тыла и труда, кавалера орденов «Материнская Слава» и «Трудовая Слава» III степени, Почетного гражданина Усть-Алданского улуса и Ольтехского наслега. Скорбим вместе с вами.

Источник: Пресс-служба АГИКИ

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