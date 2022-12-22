АГАТУ&Sinet Spark: технология выращивания газонов в Якутске

Для комфорта горожан. Sinet Spark помог АГАТУ разработать научно-методическое пособие по озеленению и благоустройству городской среды, сообщает тгк Sinet Spark.

Фонд оказал проекту финансовую поддержку. Основой новой разработки стали исследования, проведенные на небольшом участке по улице Петра Алексеева. Сотрудники агровуза изучили основные виды технологий и методов посадки и ухода, провели тщательный анализ общего состояния выбранного участка. На основе полученных результатов они провели подготовительные работы для озеленения, а также подобрали составы газонных трав и цветочного оформления.

В следующем году на ввереном для эксперимента участке внедрят систему мониторинга и наладят полную автоматизацию полива. Пока что завершены два этапа комплексного решения вопросов озеленения из запланированных трех.

При этом профессорско-преподавательский состав АГАТУ отмечает новизну внедрения научных результатов работы. В агротехнологическом университете уверены, что новый сборник станет надежным источником знаний для студентов, специалистов организаций, предприятий, занимающихся вопросами озеленения и благоустройства родного города Якутска и не только.

https://sinetspark.org/tpost/h00yltvrk1-v-agatu-pri-podderzhke-sinet-spark-razra