АГАТУ ждет будущих программистов

Современный цифровой мир диктует потребность в новых специальностях и направлениях. Именно поэтому профессия системного администратора и программиста становится актуальной. Практически в любой сфере необходимы технологически подкованные специалисты.

Арктический ГАТУ предлагает абитуриентам получить знания в сфере IT-отрасли и стать частью цифрового мира. В 2021 году АГАТУ предлагает абитуриентам 903 бюджетных мест и 112 целевых мест по всему спектру АПК, инженерных дисциплин, экономики и технологии общественного питания.

В целях практической подготовки студентов, обучающихся по направлениям «Информационные системы и технологии» и «Информационные системы и программирование» университет тесно сотрудничает с IT-компаниями, буквально на днях подписано соглашение о сотрудничестве с Ростелекомом, а также студенты проходят практику на площадках IT-парка.

«Отрадно отметить, что во время практики четверо ребят получили реальные контракты и предложения по трудоустройству в цифровых предприятиях с хорошей заработной платой. Мы будем рады видеть среди абитуриентов ребят с креативным мышлением и современным видением, желающих получить образование в сфере IT-отрасли. Будущее АПК за цифровизацией всех процессов сельского хозяйства!», — прокомментировал проректор по цифровизации АГАТУ Николай Потапов.

Обучение по IT-специальностям проходит на базе Колледжа технологий и управления по специальности «Информационные системы и программирования» (поступить можно после 9 класса) и на базе инженерного факультета по профилю «Информационные системы и технологии» (бакалавриат).

Подробнее можно ознакомиться на сайте http://www.agatu.ru/.