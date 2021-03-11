АГАТУ заключило соглашение с правительством Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение с Арктическим агротехнологическим университетом о сотрудничестве в области подготовки кадров и научного сопровождения проектов агропромышленного комплекса.

Как отметил Михаил Дегтярев: «Подготовка специалистов сферы сельского хозяйства в регионе практически отсутствует, поэтому правительство предпринимает меры по ликвидации кадрового голода».

Новым соглашением с Арктическим агротехнологическим университетом правительство Хабаровского края расширяет возможности для получения высококвалифицированных кадров для собственного АПК. Университет готов на обучение студентов из края в рамках выделяемой квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета на 2021-2022 учебный год.

Кроме подготовки кадров Арктический ГАТУ обеспечит научное сопровождение проектов и внедрение современных разработок в агропромышленный комплекс региона. Стороны отметили важность сотрудничества в области развития северных видов животноводства и общей ветеринарии.

Михаил Дегтярев, подписывая соглашение, резюмировал, что Хабаровский край открыт для трудоустройства всех выпускников АГАТУ. На сегодняшний день в крае реализуется 10 инвестиционных проектов, из них 7 проектов признаны масштабными приоритетными проектами края, 4 проекта реализуются на территориях опережающего социально-экономического развития края (ТОР).

«В ходе рабочего визита обсуждены конкретные вопросы подготовки кадров для аграрного сектора, внедрения научных разработок Арктического ГАТУ в Хабаровском крае и получения опыта разработки ферм нового типа», — отметил врио ректора Константин Кривошапкин.

Арктический ГАТУ готов развивать новые форматы по подготовке специалистов для развития агросектора на Дальнем Востоке.