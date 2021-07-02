АГАТУ выпустил будущих зоотехников и технологов

Сегодня прошел онлайн-выпускной Агротехнологического факультета Арктического ГАТУ, в котором приняли участие руководство университета и представители факультета.

«Вы являетесь основой продовольственной безопасности нашей страны! Мы гордимся, что Вы выбрали профессию, связанную с получением продукции из сельского хозяйства, новых пород КРС, развитием направлений отраслей животноводства, а также переработкой и технологией пищевых продуктов. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи! В добрый путь!», — пожелал выпускникам врио ректора АГАТУ, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин.

Лучшими выпускниками 2021 года за особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности стали, следующие студенты:

• В номинации «Учебная деятельность» — Екатерина Иванова;

• В номинации «Научная деятельность» — Яков Васильев;

• В номинации «Творческая деятельность» — Владимир Мохначевский;

• В номинации «Спортивная деятельность» — Андрей Дьяконов;

• В номинации «Общественная деятельность» — Виолетта Колодезникова.

От имени Арктического ГАТУ поздравляем наших выпускников с окончанием университета! Пусть знания, полученные во время учебы, помогут вам строить карьеру и добиваться больших успехов в работе! Желаем, чтобы друзья студенческой поры остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила лучшие и самые приятные моменты студенчества! Не останавливайтесь на достигнутом, а развивайтесь и совершенствуйтесь в профессиональной деятельности!

Напомним, что в этом году Агротехнологический факультет принимает документы от абитуриентов по следующим направлениям:

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» (бакалавр);

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (бакалавр);

36.03.02 «Зоотехния» (бакалавр). Профили – «Менеджмент в животноводстве», «Традиционные отрасли Севера (с основами арктического права и экономика)»;

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (магистратура). Профиль – «Технология молока и молочных продуктов»;

19.04.01 «Биотехнология» (магистратура). Профиль – «Биотехнология продуктов функционального назначения»;

36.04.02 «Зоотехния», профиль «Зоотехния» (магистратура);

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» (аспирантура). Профиль 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства.

Способы подачи документов:

1) Лично;

2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;

3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;

4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;

5) Почта России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

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Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту».

Эл.почта: abiturient@agatu.ru.