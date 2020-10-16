АГАТУ в «Авангарде»

Студент АГАТУ попал в число победителей конкурса «Авангард Дальнего Востока».

«Авангард Дальнего Востока» — это сообщество лидеров, увлеченных и инициативных молодых людей, которые при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала проводят мероприятия и самостоятельно рассказывают в своих аккаунтах в социальных сетях о стажировках, работе на предприятиях региона, программах «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Они пишут историю региона и сами её формируют!

В престижном конкурсе участвовали сотни молодых людей из разных регионов Дальнего Востока. По решению Экспертного совета конкурса «Авангард Дальнего Востока» из Республики Саха (Якутия) победу одержали 5 участников, в их числе студент Агротехнологического факультета АГАТУ Денис Иванов.

Конкурс состоял из трех этапов: «Медиаактивность», «Видеопрезентация» и «Дебаты», в котором участникам предстояло выступить перед молодежью со своим видением развития Дальнего Востока для молодежи. Продемонстрировать важность реализации таких значимых проектов как «Дальневосточный гектар» и/или «Дальневосточная ипотека» и дискутировать на тему реальных проблем региона.

Поздравляем Дениса с победой! Желаем дальнейших успехов!