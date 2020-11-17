АГАТУ реализует проект по строительству убойных площадок

Аграрный университет успешно реализует проект по строительству убойных площадок в улусах республики. Так, в селе Техтюр Хангаласского улуса, в селах Чаппанда и Малыкай Нюрбинского улуса построены универсальные мобильные убойные площадки производительностью до 10 голов крупного рогатого скота или лошадей в смену.

В чем суть проекта? Универсальная мобильная убойная площадка предназначена для убоя крупного рогатого скота и лошадей. Площадка оснащена всем необходимым технологическим оборудованием, позволяющим осуществлять забой в соответствии с предъявляемыми санитарными и ветеринарными требованиями.

Площадка разделена на несколько зон:

Первая зона — обездвиживание, обескровливание, забеловка и съемка шкур. Обездвиживание продуктивных животных осуществляется с использованием средств, обеспечивающих ослабление чувствительности продуктивных животных и потерю способности к движению при работающем сердце. Обескровливание продуктивных животных проводится способом, обеспечивающим наиболее полное их обескровливание;

Вторая зона — нутровка, разделение туш на полутуши, зачистка туш, клеймение и взвешивание;

Третья зона — обработка и переработка побочного сырья (субпродуктов, кишечного сырья, жира-сырца, крови, кости и прочее).

В связи с ведением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и запуском электронной системы ветеринарной сертификации вся ветеринарно-сопроводительная документация должна оформляться в электронном виде через ФГИС «Меркурий». Забой сельскохозяйственных животных должен проводиться в специализированных убойных пунктах (площадках). На основании предъявляемых санитарных и ветеринарных требований кустарный способ убоя запрещен.

В помещении «чистой зоны» предусмотрен стол для технологический обработки и зачистки желудочно-кишечного тракта, ванна для мойки, водонагреватель. Чистая зона начинается после ветеринарного осмотра туши и после ветеринарного осмотра и обработки внутренних органов, заканчивается выходом готовой продукции. В модуле предусмотрены подвод и отвод воды, имеется освещение и обогрев.

Авторы проекта, сотрудники Инженерного факультета АГАТУ, отметили, что в 2020 году универсальная мобильная убойная площадка официально зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В университете сообщили, что уже сегодня муниципальные образования имеют большую заинтересованность на строительство таких убойных площадок в следующем году.