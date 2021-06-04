АГАТУ провел семинар в рамках Erasmus+

На этой неделе состоялся первый тематический семинар по модулю 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах устойчивого развития» в рамках международного проекта Erasmus+ «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего».

Целью проекта является разработка модулей по прогрессивным тематикам для изучения аспирантами и докторантами, в соответствии с европейскими стандартами качества и принципами Болонского процесса. Темы модулей разрабатываются международными коллективами преподавателей и ученых из университетов Германии, Чехии, Польши, России и Казахстана. В разработке тем модуля 4 научно-методологическую и организационную помощь в исследованиях оказывают наши иностранные партнеры Бригитте КАУФМАН, профессор, доктор наук, директор по исследовательской работе Немецкого института сельского хозяйства в тропиках и субтропиках из Германии и Ангелика ТОМАС, профессор, доктор наук, Высшая школа экономики и окружающей среды Нюртингена-Гайслингена, Германия. Руководителем данного модуля с российской стороны является заведующая кафедрой «Отраслевая экономика и управление» экономического факультета нашего Университета, кандидат экономических наук, доцент Марианна ТЕРЮТИНА.

Общая цель модуля 4 — это обучение аспирантов/докторантов инновационным путям решения сложных проблем сельскохозяйственных и продовольственных систем, осуществляемых совместно с заинтересованными сторонами общества и с использованием трансдисциплинарного исследовательского подхода. Основное внимание в этом модуле уделяется методам и пониманию концепции трансдисциплинарного исследования, что включает в себя знания о теоретических основах системного подхода и практических навыках реализации методов участия и вовлечения заинтересованных сторон.

Первым с лекцией «Понимание важности человеческих субъектов и их деятельности для функционирования системы» выступил Владимир СТАРОСТИН, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин экономического факультета Арктического ГАТУ, кандидат философских наук, доцент. В своей лекции лектор рассматривает теоретические вопросы аграрного производства как философской проблематики. Было затронуто то, что человек постоянно проявляет свою жизненную активность, то есть осуществляет деятельность, реализует динамическую систему взаимодействия субъекта с окружающим миром. В этом процессе происходит возникновение психического образа достигаемого и его воплощение в реальном объекте. Побудительной силой выступают мотивы, которые и определяют цели и задачи. Современный человек занимается самыми разнообразными видами деятельности, которые классифицированы видами деятельности, для удовлетворения своих многочисленных потребностей. Они обусловлены индивидуальными особенностями и персональными способностями каждого человека.

В рамках Тематического семинара по модулю 4 проекта SAGRIS Юлия БОРИСОВА, ассоциированный профессор кафедры Лесные ресурсы и охотоведение Казахского национального аграрного исследовательского университета представила лекцию на тему «История концепции социально-экологической модели и её применение». На лекции рассмотрена история возникновения концепции социально-экологической системы, её основоположники. Также дано применение этой концепции в лесном хозяйстве, на примере последствий экологической катастрофы Аральского моря.

В конце каждой лекции было обсуждение, высказаны рекомендации и пожелания. Были отмечены актуальность поставленных задач, профессиональный подход и глубина погружения в проблему. Было принято то, что лекции являются отправной точкой для дальнейшей разработки других тем и проведения семинаров по модулю 4.