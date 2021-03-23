АГАТУ проведет профориентационные каникулы для школьников

Во время весенних каникул с 23 по 26 марта и с 29 по 31 марта 2021 г. учащиеся школ республики смогут посетить экскурсии профориентационного тура в Арктическом ГАТУ.

Примечательно, что программа поможет школьникам определиться с будущей профессией.

«Профориентационная программа создана для того чтобы побудить старшеклассников к активному самопознанию, исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, а также помочь им сориентироваться в планах на будущую жизнь», — отметила начальник Центральной приемной комиссии Павлина Васильева.

Программа профориентационного тура состоит из обзорных экскурсий по лабораториям, мастер-классов по 3D-моделированию, организации обслуживания в предприятиях общественного питания, тестирований, олимпиад, тренинговых программ для развития важных компетенций. Кроме этого школьников ждет знакомство с миром будущих профессий, востребованных на современном рынке труда ДВФО, консультации для учащихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ-2021.