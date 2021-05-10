АГАТУ: Прошло совещание по вопросу главного ипподрома Якутии

Совещание Федерации конного спорта Республики Саха (Якутия) прошло 10 мая в актовом зале Конно-спортивного комплекса ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ под председательством президента Федерации, народного депутата Федотова Руслана Еремеевича.

В совещании участие приняли заместитель председателя правительства РС(Я) Михаил Викторович Никифоров, заместитель министра сельского хозяйства РС(Я) Николай Степанович Афанасьев, врио Ректора ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Константин Константинович Кривошапкин, глава Администрации ГО » город Якутск» Евгений Николаевич Григорьев, представители Федерации, владельцы скаковых лошадей.

Врио Ректора вуза Константин Кривошапкин сразу отметил, что речь о закрытии ипподрома не идёт и ранее такой вопрос не ставился:

«Здание конно-спортивного комплекса и территория ипподрома являются федеральной собственностью и все действия в отношении этих объектов должны согласовываться с Минсельхозом России. В марте 2021 года мы заказали независимую оценку технического состояния здания КСК. Экспертная комиссия признала объект ветхим и дальнейшую эксплуатацию определила невозможной. В связи с этим были направлены уведомления арендаторам об освобождении арендуемых площадей. Также выявлено нарушение СанПиН, в частности не соблюдается расстояние от КСК до жилых зданий. Что касается ипподрома, в настоящее время университетом рассматривается вопрос передачи ипподрома под безвозмездное пользование Федерации конного спорта».

«Нужно сейчас совместно искать решения, чтобы и АГАТУ, и Федерация конного спорта не пострадали. Коллеги считают, что результаты экспертизы недостоверные, поэтому предлагаем повторно заказать независимую экспертизу. Кроме того, все арендаторы — владельцы скаковых лошадей должны до конца мая оплатить свои долги перед АГАТУ. Вы должны не только требовать у вуза, но и исполнять свои обязательства» — обратился Руслан Федотов к представителям улусов, которые арендуют места в конюшне вуза, где содержатся их лошади.

Мэр Якутска Евгений Григорьев: «С такой проблемой относительно технического состояния различных объектов мы встречаемся ежедневно. Нужно подумать над тем, какие укрепительные работы можно провести, чтобы можно было отремонтировать здание конно-спортивного комплекса, которое на сегодняшний день признано аварийным».

Вице-премьер Михаил Никифоров: «В апреле я был на приеме у заместителя министра сельского хозяйства РФ Увайдова Максима Иосифовича, где в том числе обсудили вопросов КСК и ипподрома. Сейчас Федерации конного спорта необходимо помочь АГАТУ для подготовки документов по требованиям МСХ РФ, чтобы можно было Федерации взять в аренду конно-спортивный комплекс и ипподром и самостоятельно обеспечивать работу КСК».

По итогам совещания участники договорились о совместной работе по решению проблемы.