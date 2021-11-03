Образование
АГАТУ продает скаковых и рабочих лошадей
Арктический ГАТУ предлагает на продажу скаковые и рабочие лошади:
1. Жеребенок «Туман», 2020 г.р., масть: чалый, движимое имущество, 55 000 рублей
2. Кобыла «Ассоль», 2011 г.р., масть: гнедая, рабочая лошадь, движимое имущество, 150000 рублей
3 . Жеребец «Дружина», 2009 г.р., масть: гнедой, жеребец- производитель, движимое имущество, 248 700 рублей
4. Кобыла «Афина», 2018 г.р., масть: гнедая, скаковая лошадь, 168 300 рублей
5. Жеребец «Сайбер Шот», 2016 г.р., масть: рыжий, скаковая лошадь, 256 700 рублей
6. Жеребец «Малдьагар», 2007 г.р. масть: караковый, мерин, рабочая лошадь, 190 000 рублей
Подробную информацию о лошадях можно посмотреть по ссылкам:
https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100042
https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100041
https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100044
https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100043
https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100046
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