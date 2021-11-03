03.11.2021
12:36
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Образование

АГАТУ продает скаковых и рабочих лошадей

Арктический ГАТУ предлагает на продажу скаковые и рабочие лошади:

1.       Жеребенок «Туман», 2020 г.р., масть: чалый, движимое имущество, 55 000 рублей

2.       Кобыла «Ассоль», 2011 г.р., масть: гнедая, рабочая лошадь, движимое имущество, 150000 рублей

3 . Жеребец «Дружина», 2009 г.р., масть: гнедой, жеребец- производитель, движимое имущество, 248 700 рублей

4.       Кобыла «Афина», 2018 г.р., масть: гнедая, скаковая лошадь, 168 300 рублей

5.       Жеребец «Сайбер Шот», 2016 г.р., масть: рыжий, скаковая лошадь, 256 700 рублей

6.       Жеребец «Малдьагар», 2007 г.р. масть: караковый, мерин, рабочая лошадь, 190 000 рублей

Подробную информацию о лошадях  можно посмотреть по ссылкам:

https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100042

https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100041

https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100044

https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100043

https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100046

https://www.roseltorg.ru/procedure/178fz15102100049

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