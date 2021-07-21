АГАТУ приглашает в международную онлайн-школу!

Арктический ГАТУ приглашает принять участие в работе международной летней онлайн-школы по теме «Устойчивое развитие сельских территорий», которая пройдет с 26 по 31 августа 2021 г. Подать заявку могут все желающие: студенты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели вузов и ссузов.

Летняя онлайн-школа разработана в сотрудничестве с образовательными учреждениями Якутии, таких как Арктический государственный институт культуры и искусств и Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Школа проводится благодаря соглашению о сотрудничестве между вузами, которое было подписано еще в 2019 году.

Программа летней школы по устойчивому развитию сельских территорий разработана с целью ознакомления слушателей с темами, связанными с селом, культурой, искусством и спортом Якутии. В рамках программы онлайн-школы докладчиками выступят эксперты из стран дальнего зарубежья, таких как Канада, Европа, Вьетнам и Бразилия. Также во время летней школы слушателям откроется возможность узнать о проекте Erasmus+ SAGRIS, которая нацелена на улучшение программ аспирантуры и докторантуры. Докладчиками по проекту SAGRIS выступят руководители модулей по темам умного сельского хозяйства и систем растениеводства и животноводства в условиях изменения климата.

Также докладчики летней школы имеют возможность публиковаться в электронном журнале АГАТУ осенью 2021 г. с индексацией РИНЦ.

Для участия в летней школе необходимо заполнить анкету в google-формах по ссылке: https://forms.gle/7JFJ3ne2nyJZ1ygH9 до 1 августа 2021 г.

При возникновении любых вопросов по участию в летней школе можно связаться по номеру: +7(4112)508-620, Новгородова Маргарита Иннокентьевна.