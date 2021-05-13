АГАТУ приглашает участвовать в Лесопромышленном форуме

19 мая 2021 года на базе Арктического государственного агротехнологического университета состоится III Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия) «Современные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность».

Целью форума является ознакомление представителей лесопромышленного бизнеса Республики Саха (Якутия) и других субъектов ДВФО с современными машинами, оборудованием и технологиями для лесозаготовок, деревообработки, биоэнергетики и лесовосстановления. Обсуждение проблем и перспектив развития лесного комплекса ДВФО. Повышение качества подготовки специалистов, повышения интереса молодых ученых и студентов к избранной профессии в области лесного комплекса.

В форуме примут участие представители ведущих фирм-производителей оборудования лесной отрасли, руководители большинства лесопромышленных предприятий, а также представители профильных органов власти и государственных организаций Республики Саха (Якутия) и других субъектов ДВФО.

Посмотреть всю программу можно на сайте АГАТУ. ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения.

По всем вопросам можно обращаться к координатору проекта к Марии Владимировне Слепцовой по телефону +7 (984) 107 85 18

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