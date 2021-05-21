АГАТУ приглашает на Zoom-вебинар!

Мы рады сообщить, что открыт прием слушателей на научно-методический ZOOM-вебинар на тему: «Подготовка, оформление и публикация научных статей» с последующей публикацией в журнале издательства ЯРО РГО «Академия» (Ринц, Elibrary), выдачей сертификата и предоставлением электронных материалов. Даты: 30.04.2021или 03.06.2021. Время: 14:00 ч. Стоимость: 500 руб. Заявки по ватсап номеру: 89681563520.

Фото: Пресс-служба АГАТУ Источник: Пресс-служба АГАТУ

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