21.05.2021
09:53
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Образование
АГАТУ приглашает на Zoom-вебинар!
Мы рады сообщить, что открыт прием слушателей на научно-методический ZOOM-вебинар на тему: «Подготовка, оформление и публикация научных статей» с последующей публикацией в журнале издательства ЯРО РГО «Академия» (Ринц, Elibrary), выдачей сертификата и предоставлением электронных материалов.
Даты: 30.04.2021или 03.06.2021.
Время: 14:00 ч.
Стоимость: 500 руб. Заявки по ватсап номеру: 89681563520.
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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