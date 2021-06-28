АГАТУ поздравляет выпускников Факультета лесного комплекса и землеустройства.

Сегодня прошел онлайн-выпускной Факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического ГАТУ, в котором приняли участие руководство университета и представители факультета.

«Дорогие выпускники! Хочу, чтобы вы были патриотами своей земли, республики, страны. Работайте на своей земле, берегите, обогащайте её. Желаю всем крепкого здоровья! Успехов и удачи! В добрый путь!», — напутствовал врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин.

Лучшие выпускники 2021 года награждены дипломами за особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности. Так, лучшим выпускником в номинации «Учебная деятельность» стал Мирослав Максимов, в номинации «Научная деятельность» отметили Марианну Федотову, в номинации «Творческая деятельность» отмечена Пелагея Ефимова, лучшим выпускником в номинации «Спортивная деятельность» стал Станислав Андросов, номинацию «Лучшая общественная деятельность» получил Дмитрий Плотников.

От имени Арктического ГАТУ желаем успехов нашим выпускникам, всегда оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам!