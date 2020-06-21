21.06.2020
09:55
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Общество

АГАТУ поздравляет с праздником

Уважаемые якутяне!

От имени коллектива Арктического государственного агротехнологического университета и от себя лично поздравляю Вас всех с праздником Ысыах!

Мне очень отрадно понимать, что родившийся в самой глубине веков национальный праздник народа Саха стал общим праздником для всех жителей и всех народов нашей республики. 

В этот прекрасный день желаю  зарядиться силой и энергией на год вперед, дарите друг другу только любовь, тепло и радость. Пусть всеми любимый праздник Ысыах укрепляет в сердцах самые светлые и чистые порывы, благословляет на добро, взаимоуважение, а самое главное – на большую серьезную работу над процветанием нашей Республики!

С уважением,

ректор Арктического государственного агротехнологического университета, Народный депутат Республики Саха (Якутия) Иван Иванович Слепцов

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