АГАТУ поддерживает федеральный проект «Свое дело в селе – смело!»

«Своё дело в селе – смело!» — это проект Российского союза сельской молодежи, который реализуется по всей России при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Проект направлен на повышение общественной и предпринимательской активности сельской молодёжи.

В Республике Саха (Якутия) для реализации проекта сформирована рабочая группа из представителей Арктического государственного агротехнологического университета, Министерства сельского хозяйства Якутии, а также успешные сельхозпроизводители и другие.

Рабочая группа проводит ряд мероприятий, направленных на повышение престижности аграрных профессий, информированию обучающихся профессиональных образовательных организаций о вакансиях и мерах поддержки молодых специалистов на сельских территориях, информированию сельского населения о существующих механизмах государственной поддержки в области развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий, в частности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и других программ, реализующихся на территории Якутии.

Так, на базе АГАТУ в октябре этого года впервые в Якутии проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ-2020», на различных информационных площадках молодые люди, успешно работающие в сельской местности, делятся своим опытом работы на селе. Также в эти дни АГАТУ начнет проводить виртуальные дни открытых дверей, во время которых школьники смогут побольше узнать о профессиях в сфере сельского хозяйства.

«Считаю, что информирование молодёжи о возможностях реализации своих возможностей на сельских территориях должно быть одним из основных направлений государственной информационной политики. Мы хотим, чтобы информация была более доступной не только для наших студентов и выпускников, но и в целом для молодежи Якутии», — прокомментировала проректор по воспитательной работе и связям с общественностью АГАТУ Василина ЛУКИНА.

Организаторы проекта приглашают молодых людей, работающих на селе, присоединиться к проекту и рассказать всей республике о своём опыте. Связаться с рабочей группой можно через Instagram-аккаунт @agatu_news.