АГАТУ подарил пожилым цветочные рассады

Сотрудники факультета лесного комплекса и землеустройства провели благотворительную акцию по передаче автономному учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П.» цветочных культур шафрана, бархатцев, рудбекии, космеи и душистого табака. Всего было передано свыше 100 цветочных рассад.

Посадку цветочных композиций на территории дома-интерната провели работники учреждения. Они отметили отличную всхожесть рассад, которые с любовью выращивают в университете не первый год.

«Благотворительная акция по передаче цветочной рассады проходит ежегодно. В прошлом году мы передали цветочные культуры Национальному центру медицины г. Якутска», — комментирует и.о. кафедры «Агрономия и химия» факультета лесного комплекса и землеустройства Васена УСТИНОВА.

Слова благодарности передал директор республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов Владимир ИЛЬИН, который отметил, что в этом году озеленение территории для постояльцев интерната провели в двух корпусах «Алаас».