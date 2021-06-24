АГАТУ подарил пожилым цветочные рассады
Сотрудники факультета лесного комплекса и землеустройства провели благотворительную акцию по передаче автономному учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П.» цветочных культур шафрана, бархатцев, рудбекии, космеи и душистого табака. Всего было передано свыше 100 цветочных рассад.
Посадку цветочных композиций на территории дома-интерната провели работники учреждения. Они отметили отличную всхожесть рассад, которые с любовью выращивают в университете не первый год.
«Благотворительная акция по передаче цветочной рассады проходит ежегодно. В прошлом году мы передали цветочные культуры Национальному центру медицины г. Якутска», — комментирует и.о. кафедры «Агрономия и химия» факультета лесного комплекса и землеустройства Васена УСТИНОВА.
Слова благодарности передал директор республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов Владимир ИЛЬИН, который отметил, что в этом году озеленение территории для постояльцев интерната провели в двух корпусах «Алаас».
«На сегодняшний день наше учреждение является проектной площадкой реализации федерального проекта по разработке и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан «старшего поколения», поэтому всеми силами стараемся организовать для них комфортную среду обитания и передаем слова благодарности всем работникам АГАТУ за поддержку и оказание благотворительной помощи», — делится своим мнением Владимир Николаевич.
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