10.05.2021
21:53
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Образование

АГАТУ переходит на дистанционное обучение

Сегодня, 10 мая, подписан приказ, согласно которому с 11 мая студенты АГАТУ все (кроме выпускных курсов) переходят на дистанционное обучение. Всем студентам, которые переходят на дистанционное обучение, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции на дому.

Также невакцинированным студентам не рекомендуются поездки между муниципальными образованиями.

Студенты, выехавшие в улусы на майские праздники, должны оставаться на местах, они также переходят на дистанционное обучение.

Фото: sakhalife
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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