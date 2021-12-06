АГАТУ отчитался о восстановлении леса на площади 133 га

С 2020 года Арктический ГАТУ совместно с ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча» проводят комплекс работ по компенсационному лесовосстановлению на территории Ленского района. Накануне врио ректора АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН встретился с генеральным директором ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча Андреем ЛАЗЕЕВЫМ. На встрече обсудили итоги проделанной работы и наметили планы на будущий год. Врио ректора поблагодарил руководство компании за возможность заниматься изучением проблемы лесовосстановления.

Напомним, компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», совместно со студентами и преподавателями АГАТУ высадила 160 тысяч саженцев сосны вблизи поселка Южная Нюя Ленского района. Высаженная нефтедобывающим предприятием сосна – ценная древесная порода. Ее сеянцы были выращены в питомнике до размера 25-30 см, при котором их корневая система демонстрирует высокую приживаемость в условиях северного региона. Лес восстанавливают в основном в оврагах, на пустырях и на землях, пострадавших от пожаров и вырубок. Кроме лесовосстановительных работ вблизи поселка проложили

Отметим, что в 2020 году проведена работа по расчистке участка от валежа, сгоревших и упавших деревьев, а также выполнена вырубка сухостоя гари с площадью 140 га. В текущем году проложили минерализованную полосу протяженностью 14 километров, которая препятствует распространению пожаров, очистили площадь от сухих прошлогодних веток, а также по всему периметру лесопосадок проведена установка столбов.

В следующем году группа ученых АГАТУ планирует наблюдать за приживаемостью посаженных сеянцев в Ленском районе, а также высадить двухлетние сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.