АГАТУ: образовательный форум «Открытый мир»

В АГАТУ прошел образовательный форум «Открытый мир». В нем приняли участие студенты и магистранты университета. Они выступили с научными докладами, направленными на развитие науки и образования, содействие развитию единого культурного пространства и международного сотрудничества через искусство, совершенствование общефизической и разносторонней подготовки молодежи. Работа форума проходила по трем блокам: образование и наука, культура и искусство, спорт и здоровый образ жизни. Студентка Экономического факультета Ираида Хань провела анализ уровня жизни населения Якутии. Она отметила, что в республике реализуются и совершенствуются меры социальной поддержки семей с детьми. Благодаря этому демографическая ситуация характеризуется положительными тенденциями. При этом Ираида заметила, что недостаточно внимания уделяется строительству дорог внутрихозяйственного значения с твердым покрытием. Она подчеркнула увеличение численности населения республики благодаря сохраняющемуся естественному приросту, а также снижению миграционного оттока. « При условии эффективности использования потенциала Якутия сможет удерживать завоеванные ею позиции в экономике Дальневосточного федерального округа»,- заключила Ираида.

Среднее и высшее образование в Кыргызстане и России на примере Якутии сопоставила магистрантка Агротехнологического факультета Жаныммырза Урматова. В ходе анализа она выявила, что требуются исследования сравнительного характера, дающие информацию по образовательным системам России и стран бывшего СССР.

С докладом о формировании читательского интереса выступил студент Экономического факультета Николай Кудринов. Для того, чтобы у студентов появился интерес к чтению, Николай планирует провести литературный вечер якутских писателей, конкурс выразительного чтения, а также рассматривает вариант создания единого электронного портала национальной литературы на базе научной библиотеки АГАТУ.

Кроме того, свои научные доклады представили студент Агротехнологического факультета Шохрух Нодиров « Язык-зеркало культуры», студент Экономического факультета Махмадназаров Ахмаджон « Адаптация иностранных студентов во время обучения: проблемы и пути его решения», студент Факультета ветеринарной медицины Жасулан Русланулы «Отличие и сходство казахов и якутов», руководитель.

Цель форума – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию у молодежи ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, преумножению человеческого капитала.

Отметим, что форум прошел в рамках реализации проекта «Открытый мир», который направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов.