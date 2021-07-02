АГАТУ обезопасил очный прием документов от абитуриентов

Система защиты здоровья и организация безопасности при очной подаче документов в приемную кампанию АГАТУ организована несколькими способами. Кроме традиционных способов (антисептики, маски, социальная дистанция), университет обеспечивает безопасность при помощи робота Vedroid, который выполняет ряд функций по обеззараживанию рециркулятором и кварцеванию воздуха в помещениях университета.

Робот ежедневно проводит дезинфекцию помещений с промежутками на перезарядку. Он оперативен, способен очищать и пропускать через свои фильтры до 1000 кубов воздуха в час.

Абитуриенты и их родители, которые подают документы очно, могут быть уверены в защите и безопасности помещения. Напоминаем, что во время работы приемной комиссии организованы ряд мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Прием документов в АГАТУ на среднее профессиональное и высшее образование идет по адресу: г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123.

Телефоны: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

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