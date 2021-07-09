АГАТУ нацелен на повышение квалификации ветеринаров

Константин Кривошапкин: наша задача повысить квалификацию ветеринарных специалистов

Сегодня в городе Южно-Сахалинск состоялось совещание на тему «Обеспечение ветеринарного благополучия и продовольственной безопасности» с участием представителей органов исполнительной власти субъектов ДФО под председательством заместителя Министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов в своем выступлении подчеркнул, что 40% вспышек ветеринарных заболеваний приходятся на территорию Дальнего Востока, именно поэтому необходимо усилить координацию работы по обеспечению эпизоотического благополучия территории Российской Федерации и реализации экспортного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей. Максим Иосифович отметил, что в Якутии одна из самых низких заработных плат у специалистов ветеринарной службы, которую нужно решить с целью улучшения показателей кадровой востребованности. Он также отметил, что необходимо организовать курсы по обучению ликвидации очагов заражения.

В работе совещания приняли участие руководители высших учебных заведений ДФО, осуществляющих подготовку ветеринарных специалистов, среди которых были представители Дальневосточного ГАУ, Приморского ГАУ, Бурятской ГСХА имени В.Р. Филиппова и Арктического ГАТУ.

АГАТУ представил врио ректора Константин Кривошапкин. В своем комментарии нашему изданию он отметил, что основной задачей агровузов является качественное образование ветеринарных специалистов, именно поэтому создание учебно-производственных хозяйств по животноводству и скороспелым отраслям животноводства могли бы повысить уровень подготовки специалистов этой сферы.

В ходе совещания так же были рассмотрены вопросы по эпизоотической ситуации на территории Дальневосточного федерального округа, обеспечению ветеринарного благополучия и готовность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к проведению комплекса мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов особо опасных болезней животных.