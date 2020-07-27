АГАТУ начинает выездные приемные комиссии

Арктический государственный агротехнологический университет сообщает о работе выездной приемной комиссии по улусам (районам) республики по вопросам поступления в университет.

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