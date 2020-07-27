27.07.2020
19:35
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Культура & Образование

АГАТУ начинает выездные приемные комиссии

Арктический государственный агротехнологический университет сообщает о работе выездной приемной комиссии по улусам (районам) республики по вопросам поступления в университет.

  • с 27 июля по 3 августа – Вилюйский улус (район) и Верхневилюйский улус (район);
  • с 25 по 31 июля – Нюрбинский район;
  • с 30 июля по 7 августа – Верхоянский район;
  • с 28 по 30 июля – Сунтарский улус (район).

Справки по тел.: 89142370537 – Мария Александровна.

Источник: Пресс-служба АГАТУ
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