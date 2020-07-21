АГАТУ – кузница глав улусов республики

Вопреки ассоциациям с «алмазной» республикой, Якутия, в первую очередь, является сельскохозяйственным регионом. Ведь около 35% населения республики проживает в сельской местности и имеет неразрывную связь с селом и его хозяйством, а в российской сетке разделения регионов по специфике развития отраслей народного хозяйства республика отнесена к сельскохозяйственным регионам.

Как оказалось, среди глав 34 улусов 30% — выпускники главного аграрного вуза нашей республики, который все ранее знали как ЯГСХА, а сейчас получил статус Университета (АГАТУ). Одним из выпускников вуза, который в настоящее время успешно работает руководителем улуса, является Алексей Михайлович ИННОКЕНТЬЕВ, глава Нюрбинского района. Первым героем рубрики «Выпускники АГАТУ» стал именно он.

— Алексей Михайлович, прошло уже много лет как Вы окончили ЯГСХА. Как Вы прошли путь до избрания главой улуса?

— Я учился в вузе, когда он еще назывался Якутской государственной сельскохозяйственной академией в период с 2001 по 2007 год – тогда студенты заочных отделений, даже если имели ранее полученное высшее образование, учились 6 лет. И мне повезло попасть в самый первый набор только созданного Юридического факультета.

Причем, это был очень, как говорится, сильный набор – моими однокурсниками были люди, уже работающие во благо родной республики — главы управ, работники правоохранительных органов, даже спецназовцы. Я же на тот момент был главой Октябрьского наслега Нюрбы.

Как глава наслега, я обязан был быть юридически грамотным и подкованным руководителем, знать основы государственности от А до Я. Конечно, вуз мне в этом очень помог, все полученные знания и опыт я перенес в свое дело, и сейчас я уже являюсь главой Нюрбинского района.

— Можете вспомнить самый главный совет или знание, которое дал Вам вуз и который очень пригодился в Вашей жизни?

— С большой теплотой и благодарностью вспоминаю наших преподавателей, таких асов юриспруденции, как Александр Николаевич Ким-Кимэн, Арзулана Акрамовна Павлова, нашего куратора — Марию Дмитриевну Бурцеву. Сильнейшие педагоги, давшие мне очень глубокие, фундаментальные знания и отличный практический опыт. Еще хочу отметить такую особенность преподавателей вуза – они очень хорошо понимают менталитет студентов, приехавших учиться из села. Это очень важный факт!

— Что пожелали бы абитуриентам и студентам АГАТУ?

— В первую очередь, гордиться тем, что поступили на учебу в Арктический государственный агротехнологический университет – учреждение высшего образования федерального уровня. Это уже гораздо более объемное обучение на очень востребованные и актуальные профессии современного времени, которые можно получить, не выезжая за пределы республики.

Пользуясь случаем, хочу поздравить ректора АГАТУ Ивана Ивановича Слепцова за обретение нового статуса учебного заведения. Я был очень рад этой новости и надеюсь на наше дальнейшее деловое сотрудничество в части научных исследований.

Желаю родному университету еще большего развития и успехов во всем!