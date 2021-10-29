АГАТУ: Константин Кривошапкин о методах восстановления леса после пожара

Врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин выступил на онлайн-дискуссионной сессии «Положительные практики экологического развития в Якутии». Мероприятие проводится АНО «Индустрия будущего» совместно с Общественным добровольческим штабом по борьбе с лесными пожарами. Врио ректора рассказал о влиянии изменения климата на сельское хозяйство. Он отметил необходимость лесопитомника в Якутии. При этом он подчеркнул, что она обусловлена не только вступлением в силу федерального закона о компенсационном восстановлении, но и ситуацией с лесными пожарами. Пожары могут влиять на заболачивание лесных территорий и повышать риск наводнений. Они способны вызывать эрозию почвы, способствовать образованию оползней и солифлюкций – сползанию оттаявшей на склоне почвы по мерзлому нижнему слою вместе с растительным покровом. Особенно этот процесс характерен для северных территорий и зон вечной мерзлоты.Все это негативно отражается в развитии сельского хозяйства.

В связи с этим АГАТУ разрабатывает научно-обоснованные методы и технологии восстановления лесов. Так, первый лесопитомник в Якутии создан на территории Олекминского района недалеко от села Солянка по инициативе кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» факультета лесного комплекса и землеустройства. Проект реализован Арктическим ГАТУ совместно с администрацией Олекминского района. В питомнике Солянки будут выращивать посадочный материал в открытом и закрытом грунтах. Общая площадь питомника составляет 4,2 гектара, производительная мощность – 3 миллиона сеянцев в открытом и около 140 тысяч сеянцев в закрытом грунте. Планируется выращивать лиственницу даурскую и сосну обыкновенную.На его территории построена тёплая теплица с площадью 420 кв.м. вместимостью 100 000 рассады цветов и овощей, а также возведена холодная теплица с площадью 225 кв.м.

« В связи восстановлением нарушенных лесных насаждений окружающей среды заключили договор с ООО «Таас-ЮряхНефтегаздобыча» факультетом лесного комплекса и землеустройства АГАТУ 2020 г. проводится комплекс работ по компенсационному лесовосстановлению на территории РС(Я) МО Ленского района Ленского лесничества Нюйского участкового лесничества. Это наш первый проект по восстановлению леса. Проведена высадка сеянцев 54 гектара в количестве более 160 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Технология лесовосстановительных работ включает ряд мероприятий. Начинаются они с расчистки лесного участка, на который высаживаются молодые деревья. Саженцы сосны и лиственницы, которые хорошо приживаются в северном климате, выращивают в специализированном питомнике», — сказал Константин Кривошапкин.

Отметим, что в 2020 году проведена работа по расчистке участка от валежа, сгоревших и упавших деревьев, а также выполнена вырубка сухостоя гари с площадью 140 га. В текущем году очистили от сухостоя все участки, проложили минерализованную полосу,по всему периметру лесопосадок проведена установка столбов – указателей границ лесопосадок и провели высадку сеянцев.