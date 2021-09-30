АГАТУ и ЯКСЭ будут сотрудничать в сфере информационных технологий

Арктический ГАТУ и Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина подписали соглашение о сотрудничестве. Учебные заведения будут взаимодействовать по вопросам цифровой трансформации сельского хозяйства и подготовки кадров в сфере информационных технологий.

Стороны планируют обмениваться информацией по разработке предложений, а также намерены оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках собственных компетенций. В рамках соглашения обсудили вопросы совместного взаимодействия в рамках World Skills, коллаборации по актуальным профессиям в сфере ИТ, дальнейшему поступлению в АГАТУ выпускников ЯКСИЭ для получения высшего образования.