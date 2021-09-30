АГАТУ и ЯКСЭ будут сотрудничать в сфере информационных технологий
Арктический ГАТУ и Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина подписали соглашение о сотрудничестве. Учебные заведения будут взаимодействовать по вопросам цифровой трансформации сельского хозяйства и подготовки кадров в сфере информационных технологий.
Стороны планируют обмениваться информацией по разработке предложений, а также намерены оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках собственных компетенций. В рамках соглашения обсудили вопросы совместного взаимодействия в рамках World Skills, коллаборации по актуальным профессиям в сфере ИТ, дальнейшему поступлению в АГАТУ выпускников ЯКСИЭ для получения высшего образования.
«Нас глубоко поразило оснащение и оборудование учебно-образовательных мастерских таких, как разработка мобильных приложений, машинное обучение — большие данные, кибер-безопасность, фирменные классы от Лицей-академия ЯНДЕКС и YAKSTAR. Все оборудование заточено на участие и победы в международных соревнованиях World Skills, где мы тоже должны участвовать в сфере программирования и высоких технологий»,- отметил проректор по цифровизации АГАТУ Николай Потапов.
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