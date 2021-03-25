АГАТУ и Усть-Алданский улус будут сотрудничать

Делегация Арктического государственного агротехнологического университета под руководством врио ректора Константина КРИВОШАПКИНА 24 марта посетила с официальным визитом Усть-Алданский улус и подписала, соглашение о сотрудничестве с 18 муниципальными образовательными учреждениями из них 6 школ имеют, агропрофильные направления. Соглашение было подписано с целью расширения научных, культурных и хозяйственных связей между сторонами.

Участники во время совещания обсудили планы сотрудничества между муниципальным образованием и учебным заведением. К примеру, в рамках соглашения Усть-Алданский улус окажет содействие по дальнейшему трудоустройству выпускников, предложит места для прохождения студенческих практик, также, примет участие в мероприятиях по профориентации школьников.

Сотрудники университета представили подготовленные предложения, в том числе об издании Учебно-краеведческого атласа Усть-Алданского улуса, о проведении курсов повышения квалификации для населения, о строительстве универсальных мобильных убойных площадок в селах Усть-Алданского улуса, об организации дистанционных курсов «Моя первая профессия» для обучающихся школ с присвоением рабочей профессии и о Всероссийском конкурсе АгроНТИ-2021.

Подводя итоги встречи, стороны поддержали озвученные предложения и договорились о дальнейшей совместной работе.